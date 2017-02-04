Юрий Александров: "Сочи" не может не следить за соперниками за место в плей-офф"

Защитник "Сочи" Юрий Александров подчеркнул, что следит за игрой конкурентов за место в плей-офф. Сочинцы на данный момент идут на девятом месте на "Западе", отставая от "Йокерита" на 3 очка и имея игру в запасе.

– Очень сложно пройти сезон ровно. Ни одной команде это не удается, – цитирует официальный сайт КХЛ Александрова. – Сейчас на "Востоке" некоторые топ-клубы проигрывают по несколько матчей подряд. Надо просто постоянно работать, и результат будет.

– Какие планы у вас на следующий сезон? Остаетесь в "Сочи"?

– У нас пока даже речь об этом не заходила. Главная задача, которая перед нами ставится каждый день, – выиграть следующий матч, чтобы попасть в плей-офф.

– Следите за результатами команд, с которыми боретесь за место в плей-офф? Считаете очки?

– Мы не можем этого не делать, идет битва за плей-офф, мы должны знать, как играют наши соперники.