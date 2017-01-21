Юрис Савицкис: "Выступлению рижского "Динамо" в КХЛ ничего не угрожает"

Член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис заявил, что рижское "Динамо" продолжит выступление в КХЛ, а также отметил, что бюджет команды в ближайшее время не изменится. Латвийский клуб выступает в КХЛ с ее создания и за это время пять раз выходил в плей-офф, дважды дойдя до полуфинала Западной конференции. На данный момент клуб идет на последнем месте "Запада".

– Мы по-прежнему являемся учредителями КХЛ, состоим в лиге с самого ее создания, – цитирует "Р-Спорт" Савицкиса. – "Динамо" хорошо себя чувствует в лиге. Нашему выступлению в КХЛ ничего не угрожает. "Динамо" будет развиваться, и идти вперед вместе с лигой. Что касается финансов, то, думаю, мы останемся на уровне текущего сезона. Но детально по бюджету "Динамо" говорить слишком рано.