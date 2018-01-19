Юрис Савицкис: "В Динамо считают, что Рига не может без КХЛ. И КХЛ нужна Рига"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо", который пройдет на открытом воздухе, подчеркнул, что клуб не думает о рейтинге. По его словам, идея проведения такой встречи возникла в правлении КХЛ.

– Самая затратная часть игры на открытом воздухе – построить трибуны. Если "Йокерит" потратил 500 тысяч евро на организацию, то у нас получилось несколько меньше, – сказал Савицкис. – Подготовка заняла более полугода. А идея возникла в правлении КХЛ.

Мы рассматривали пять-шесть мест, была даже идея сделать все на футбольном стадионе, но аренда обошлась бы в 100 тысяч евро, и мы посчитали это нецелесообразным.

Понятно, что окупить подобный проект невозможно. Но надо же все делать для людей, для наших болельщиков. В том числе и для минских. У нас давно проработана для них логистика. Их всегда много в Риге на наших совместных матчах.

Мы не думаем в данном случае о рейтинге. Но считаем, что Рига не может без КХЛ. И КХЛ нужна Рига. Мы ведь были среди учредителей лиги. Но это не означает, что у нас есть некий иммунитет.

Я действительно голосовал за исключение "Кузни". И мне кажется правильной стратегия КХЛ. Никому не нужны ничего не значащие игры. А у нас сейчас дефицит на рынке. Нужно выравнивать лигу. В том числе и такими мерами. (Игорь ЕРОНКО)