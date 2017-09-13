Юрис Савицкис: "У Озолиньша большой кредит доверия"

Представитель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис выразил надежду, что динамовцам удастся исправить ситуацию, сложившуюся на старте сезона. Савицкис также добавил, что у главного тренера Сандиса Озолиньша большой кредит доверия.

– У Озолиньша большой кредит доверия, никаких резких движений при первых неудачах мы делать не будем, – цитирует ТАСС Савицкиса. – Думаю, что в ближайших играх наша ситуация изменится.

Напомним, что рижское "Динамо" с пятью очками замыкает турнирную таблицу западной конференции.