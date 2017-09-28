Юрис Савицкис: "Рижское "Динамо" поборется за место в восьмерке"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что клуб продолжает работу на рынке свободных агентов и не ограничится Николаем Жердевым и Ансси Салмелой. Также руководитель считает, что у латвийской команды есть шансы на плей-офф.

– Но вы ищете тренера? Или будете ждать результатов от Анкипанса?

– Мы работаем широко. Не идем в одном направлении, – сказал Савицкис. – Смотрим и налево, и направо. Сейчас мы на стадии реорганизации команды, чтобы вылезти из той ситуации, в которой оказались.

– Планируете приобретения?

– Двух уже приобрели (россиянина Николая Жердева и финна Ансси Салмелу – прим. "СЭ"), но мы на этом не остановимся. Потому что есть позиции, которые требуют усиления.

– В первую очередь – вратарская?

– Это уже вопрос к главному тренеру.

– Как такое начало сезона скажется на позициях рижского "Динамо" в рейтинге КХЛ?

– Начало сезона вышло неудачным, но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Те реформы, на которые пошла КХЛ, – они заставляют все команды играть на максимуме, что отражается на результатах и подходе игроков и команд ко всем матчам. Игроки сейчас очень серьезно относятся к своим обязанностям. И все игры очень напряженные. Лига хотела, чтобы каждая игра была непредсказуемой. Чтобы "слабачки" подтянулись. И своего добилась. Конкуренция повысилась, потому что никто не хочет быть на последних ролях.

– Что позволяет вам смотреть в будущее с оптимизмом? Околохоккейные факторы?

– У нашего клуба все-таки достаточный потенциал. Который и позволяет выражать оптимизм. С командой просто надо работать. Тогда и спортивный результат будет. Мы сыграли 16 матчей – это всего 30 процентов игр. И еще поборемся за место в восьмерке. (Игорь ЕРОНКО)