Юрис Савицкис: "Резать по больному всегда тяжело"

​Председатель правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что поддержал решение совета директоров КХЛ исключить новокузнецкий "Металлург" из лиги. По его словам, аргументы были убедительны.

– Я голосовал за предложение руководства КХЛ. Мне показалось, что те аргументы, которые были приведены, были достойны того, чтобы их поддержать, – отметил Савицкис.

– Не боитесь, что это в дальнейшем скажется на рижском "Динамо"?

– Такова жизнь. Резать по больному всегда тяжело. Очень сложно принимать такие решения. Мы же всегда шли к расширению, а сейчас приходится думать об улучшении качества и развитии КХЛ. Из этого и исходили.

– Сегодняшнее решение как-то вас подстегнет к тому, чтобы улучшить результаты рижского "Динамо", привлечь больше спонсоров?

– Мы семь раз выходили в плей-офф из девяти сезонов, не попадали только в два последних года. В Кубке Гагарина в свое время мы обыгрывали сам СКА.



– Когда от вас ждать решения по главному тренеру?

– Буквально на днях.

– Боб Хартли?

– Пока промолчу на этот счет. (Игорь ЕРОНКО)