Юрис Савицкис: "При Анкипансе у рижского "Динамо" создалась команда, он – тренер"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис доволен работой Гиртса Анкипанса на должности главного тренера. Он выразил мнение, что специалисту стоит сосредоточиться на тренерской деятельности.

– Какую из должностей – генерального менеджера или тренера – сохранит Гиртс Анкипанс? – вопрос Савицкису.

– Под его руководством команда серьезно улучшила игру. Фактически создалась команда. И мне очень часто нравится, как они играют. Молодые, неопытные, чего-то не хватает. Но я считаю, что Анкипанс – тренер.

– Может, в менеджмент вернется Нормунд Сейейс?

– Он и сейчас мой советник. Он прекрасно себя чувствует в этой роли. У него много полномочий. Пока на этом и остановимся. (Игорь ЕРОНКО)