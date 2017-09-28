Юрис Савицкис: "Озолиньш сказал мне, что больше не может"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис отметил, что в клубе доверяли экс-наставнику команды Сандису Озолиньшу. Руководитель заявил, что Озолиньш сам попросил уйти в отставку. Напомним, что латвийский клуб проиграл 12 матчей подряд.
– Не слишком ли вы затянули с увольнением Озолиньша?
– Мы уже на протяжении какого-то времени рассматривали этот вопрос вместе с Сандисом, - сказал Савицкис. - Но хотели дать такому выдающемуся человеку, как он, шанс проявить себя. Обсуждали такой вариант не день, не два и не неделю. Просто сейчас Сандис озвучил аргументы, которые нас убедили или подтвердили наше мнение. Это обоюдная дискуссия, которая привела к такому вот решению.
– То есть Озолиньш сам не хотел продолжать работу?
– Сандис одновременно и спрашивал совета у нас, и говорил, что он не может дальше. Что не считает возможным выправить ситуацию, что не справится, и что для команды, по его мнению, будет лучше, если он уйдет.
– У штаба Озолиньша был самый минимум опыта. В этом причина того, что у него не получилось?
– Там много причин. Лучше пусть он сам расскажет, а я подожду.
– Кто заменит Анкипанса на посту главного тренера?
– Мне бы хотелось, чтобы у Анкипанса все получилось. Но будем смотреть на результаты.
– Возможен ли вариант с Бобом Хартли?
– В качестве главного тренера – невозможен. Но какой-то вариант определенного сотрудничества вероятен. Типа консультанта. (Игорь ЕРОНКО)