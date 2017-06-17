Юрис Савицкис: "Мне нравилось, что Озолиньш пришел в клуб с мыслью стать главным тренером"

Президент рижского "Динамо" Юрис Савицкис рассказал, что ему импонировала мысль Сандиса Озолиньша, который присоединился в команде прошлой осенью в качестве ассистента Нормундса Сейейса, когда-то стать главным тренером. Он также добавил, что не раз встречался с Бобом Хартли.

44-летний Озолиньш возглавил рижан в мае текущего года. В прошедшем сезоне "Динамо" под руководством Сейейса заняло последнее место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

- Мне импонировала мысль, что Сандис пришел с такой целью - стать когда-то главным. Он - целеустремленный, - приводит Delfi слова Савицкиса. - Мы семь раз отмерим, посмотрим и только тогда отрежем. А не как в некоторых клубах КХЛ, когда уже после первых неудач следует отставка тренера. Не хочу хвастать, но может быть, это наш балтийский, такой северный подход - без эмоций все тщательно взвесить, обдумать и только тогда принять окончательное решение.

С Хартли мы встречались неоднократно. Последний раз на общем ужине во время чемпионата мира в Кельне. Высказал ему наше предложение, пожелания и обрисовал свой взгляд. Он взял пару дней на раздумье. Так и вышло - через два дня он перезвонил и сказал, что после консультаций решил не принимать наше предложение.