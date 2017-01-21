Юрис Савицкис: "Динамо" выступает не совсем удачно, но для нас участие в КХЛ - уже победа"

Член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис заявил, что, несмотря на неудачный сезон, рижское "Динамо" может похвастаться победами над лидерами чемпионата, а также отметил, что клубу лишь немного не хватило, чтобы попасть в плей-офф. Латвийский клуб выступает в КХЛ с ее создания и за это время пять раз выходил в плей-офф, дважды дойдя до полуфинала Западной конференции. На данный момент клуб идет на последнем месте "Запада".

– Да, мы играем в КХЛ с переменным успехом, – цитирует "Р-Спорт" Савицкиса. – В этом сезоне выступили не совсем удачно, не выполнили задачу-минимум. Вместе с тем было много эмоциональных игр, которые понравились болельщикам. Мы проиграли большинство матчей "за шесть очков" с конкурентами, зато выигрывали встречи "за три очка" у команд – лидеров КХЛ. Знаете, спорт – это же не только победа, но и участие. А для нас участие в КХЛ – уже своеобразная победа.

Конечно, всегда хочется побеждать, но без эмоциональной составляющей тоже нельзя обойтись. В целом, разумеется, мы не совсем довольны результатом команды в этом сезоне. Но если вы посмотрите, есть много игр, в которых мы уступили с разницей в одну шайбу, пропустив ее в самой концовке. В хоккее есть такое, когда чуть-чуть не везет, вот и нам этого чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в плей-офф. Сезон получился тяжелым, эмоциональным, но считаю, что он все-таки прошел с переменным успехом.