Юрис Савицкис: "Динамо" не доигрывает сезон, есть теоретические шансы на плей-офф"

Председатель совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис по окончании совещания руководителей клубов КХЛ остался доволен тем, как было согласовано расписание матчей на следующий сезон. Также он объяснил, почему были расторгнуты контракты с двумя легионерами - защитником Патриком Малленом и форвардом Джастином Шаггом, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Что вынесли из совещания?

- Для меня самое главное – что в принципе согласован график матчей на следующий сезон. Потому что это значит, что все происходит. Работа была тяжелая, потому что Олимпиада, потому что чемпионат мира. И совместить игры КХЛ с двумя этими турнирами было непросто. Но как бы удалось.

- Судя по всему, большая часть команд закончит выступления в следующем сезоне уже в январе?

- Так может быть, да.

- Пять матчей регулярки перенесут на конец февраля и март – после Олимпиады?

- Да. Но, в принципе, в январе уже понятно будет, кто вошел в плей-офф, а кто – нет.

- Если НХЛ примет решение отпустить игроков на Олимпиаду – это не повлияет на структуру календаря? Из КХЛ ведь, по сути, лишь несколько человек тогда поедет. Латвия же тоже не попала.

- Я думаю, что нет.

- "Динамо" только что расторгло контракты с Шаггом и Малленом. Значит ли это, что вы доигрываете сезон?

- Нет, мы не доигрываем сезон. Теоретические шансы на выход в плей-офф у нас еще есть.

- Разве что теоретические.

- Но они еще есть. Мы просто немножко разочаровались в этих игроках. Все время от них ждали и, хотя терпение уже давно закончилось, дотерпели до такого вот момента.

- Озолиньш будет главным тренером рижского "Динамо" в этом сезоне? Или в следующем?

- Без комментариев.