Юрай Широки: "Неудивительно, что после перехода "Слована" в КХЛ уровень словацкой лиги снизился"

Член правления "Слована" Юрай Широки заявил, что руководство словацкого чемпионата регулярно пытается вернуть клуб себе из КХЛ. Однако руководитель братиславской команды отметил, что "Слован" будет выступать в Континентальной лиге, чтобы расти и развиваться. "Слован" завершил регулярный чемпионат КХЛ на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф.

– Руководство словацкой Экстралиги через СМИ регулярно требует, чтобы "Слован" вернулся из КХЛ к ним, – цитирует сайт КХЛ Широки. – Это вполне объяснимо. Наш клуб – это исторически самый успешный и привлекательный в Словакии. Все хотят играть с ним и побеждать его. Неудивительно, что после перехода "Слована" в КХЛ уровень словацкой лиги снизился, снизилась посещаемость. На играх остальных команд именно со "Слованом" были аншлаги.

Однако для нас однозначным приоритетом и на ближайший сезон, и на будущее, является участие в КХЛ. Только в КХЛ "Слован" может расти и развиваться. При этом не исключено, что мы можем создать "Слован В" для выступления в первой словацкой лиге. Если, конечно, позволят финансовые возможности.

– Были ли переговоры на эту тему со словацкой федерацией хоккея?

– Нет, никаких официальных и неофициальных разговоров на данную тему не велось, и в настоящее время они нам не нужны. "Слован" получил от Словацкого союза хоккея с шайбой действующее согласие на участие в КХЛ еще в 2012 году.