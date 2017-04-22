Юрай Широки: "Должен открыто признать, что для "Слована" КХЛ - это очень дорого"

Член правления "Слована" Юрай Широки заявил, что клуб не может конкурировать в финансовом плане с большинством команд КХЛ. "Слован" завершил регулярный чемпионат КХЛ на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф. Братиславский клуб выступает в лиге с 2012 года и за пять лет всего дважды выходил в плей-офф.

– Были ли по ходу сезона финансовые проблемы?

– К сожалению, да, – цитирует сайт КХЛ Широки. – Я должен открыто признать, что для такого клуба как "Слован", который может рассчитывать на поддержку очень ограниченного словацкого экономического рынка, КХЛ – это очень дорого. Наши спонсоры и рекламные партнеры не могут позволить себе поддерживать клуб в таком объеме, в каком поддерживается большинство российских клубов.

Однако нашей сильной стороной является поддержка зрителей. В этом сезоне мы были на четвертом месте по посещаемости. На матч приходили в среднем 9 104 зрителя. При этом по ценам на билеты "Слован" – третий в лиге после СКА и "Йокерита". В конце декабря у нас начались финансовые проблемы, появилась задолженность перед игроками в размере трех месячных зарплат. Однако благодаря приходу нового партнера проблемы были решены. В настоящее время мы делаем все для того, чтобы без больших проблем отыграть следующий сезон.