Юньков стал игроком "Салавата Юлаева"

"Салават Юлаев" подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Михаилом Юньковым, информирует официальный сайт клуба. 31-летний форвард подписал с уфимским клубом контракт на один сезон. Последним клубом Юнькова был "Сочи". В этом сезоне он провел два матча и набрал 3 (2+1) очка.

В 2004 году Юньков был выбран "Вашингтоном" на драфте НХЛ во втором раунде под общим 62-ым номером.



Он является обедителем юниорского ЧМ (2004), серебряным призером молодежного ЧМ (2005 и 2006), чемпионом России (2006) и обладатель Кубка Гагарина (2010, 2014).

