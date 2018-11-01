Юниорская сборная России объявила состав на матчи Кубка Президентского спортивного клуба

В Новогорске стартовал учебно-тренировочный сбор хоккеистов до 16 лет перед Кубком Президентского спортивного клуба, сообщает ФХР. Главный тренер юниорской сборной Россиии Александр Савченков определился с заявкой команды.

Для участия в сборе тренерский штаб команды под руководством Александра Савченкова вызвал 27 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников, 14 нападающих):

Вратари: Шамиль Валиуллин ("Ак Барс"), Илья Набоков ("Металлург"), Семён Вязовой ("Салават Юлаев");

Защитники: Кирилл Дмитриев, Никита Коробкин, Александр Фигурин, Илья Мелешкин (все – "Русь"), Глеб Иванов, Павел Минтюков, Никита Новков ("Динамо"), Владимир Грудинин, Павел Гришин (ЦСКА), Артём Кулаков ("Питер");

Нападающие: Илья Иванцов, Матвей Петров, Владимир Сычев, Прохор Полтапов (все – "Русь"), Иван Мирошниченко, Иван Дементьев, Михаил Низовкин ("Витязь"), Даниил Лазутин, Никита Чибриков (оба – "Динамо"), Алексей Прокопенко ("Авангард"), Кирилл Шумилов ("Салават Юлаев"), Никита Варламов ("Локомотив"), Олег Седанцов ("Ак Барс"), Даниил Ничухрин (ЦСКА).

Сбор продлится до 6 ноября, на следующий день команда отправится в Минск, где с 8 по 10 ноября примет участие в Кубке Президентского спортивного клуба.

Расписание матчей:

8 ноября в 16:30 – Белоруссия-Россия

9 ноября в 13:00 – Россия-Латвия

10 ноября в 13:00 – Россия-Казахстан