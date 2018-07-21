Юнас Энрот: "Я очень оптимистичен насчет выступления минского "Динамо" в новом сезоне"

Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот поделился ожиданиями от сезона-2018/19.

- Чего ждешь от предстоящего сезона?

- Я очень оптимистичен. Во-первых, у нас отличный тренерский штаб. Все знают свое дело. Во-вторых, считаю, мы усилились. И речь не только о легионерах, которых подписал клуб, но и белорусских игроках: братья Костицыны, молодые защитники, вернувшиеся из-за океана, - цитирует хоккеиста официальный сайт "Динамо".