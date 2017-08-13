Юнас Энрот: "Начал переживать за "Манчестер Юнайтед", потому что в составе был Бекхэм"

Вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот, перешедший из "Анахайма", рассказал, когда начал болеть за Манчестер Юнайтед. По словам голкипера, это не из-за соотечественника Златана Ибрагимовича.

– Только не подумайте, что я болею за них из-за Златана. Начал переживать за "Манчестер Юнайтед" намного раньше, потому что в их составе был Дэвид Бекхэм, - цитирует Энрота официальный сайт минчан. - Что касается Ибрагимовича, то он, конечно, суперзвезда в Швеции. Самый популярный спортсмен с огромным отрывом.

Говорят, что у него сложный характер? Я могу судить только по его книге и телепередачам. Очевидно, что Златан – настоящий лидер, который знает, чего хочет, не оглядываясь идет к своей цели, многое требует от себя и от своих партнеров. Список его достижений впечатляет.