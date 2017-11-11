Юнас Энрот: "Менталитет русских сильно отличается"

Шведский вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот, ранее выступавший за "Анахайм", подчеркнул, что после перехода ему пришлось привыкать к хоккею в КХЛ. Также голкипер подчеркнул, что менталитет россиян сильно отличается.

– В Америке все было неплохо, но я решил, что нужно уехать, чтобы иметь больше игровой практики. В КХЛ мне предложили лучшую зарплату, и я думал об Олимпиаде, – приводит Hockeysverige.se слова Энрота. – Выступать в этой лиге интересно. Если говорить об игре, то она отличается. К этому пришлось привыкать. Мы победили в меньшем количестве матчей, чем хотели, но у меня хорошее предчувствие.

Люди здесь думаю по-другому, я начинаю это понимать. Менталитет русских сильно отличается, у них другие ценности. Мне кажется, что шведы и американцы больше ценят семью, безопасность и тому подобное, а они – вещи, машины.