Юнас Энрот: "Если бы у меня было лучшее предложение из Северной Америки, я остался бы там"

Вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот, перешедший из "Анахайма", рассказал, почему принял такое решение. По словам голкипера, возможное участие на Олимпиаде – не главная причина.

– Конечно, это повлияло на мое решение, но все же не было ключевым фактором, - цитирует Энрота официальный сайт минчан. - Просто немного облегчило выбор. Если бы у меня было лучшее предложение из Северной Америки, я остался бы там.

Важен и еще один момент. В НХЛ мне не хватало игровой практики, а в Минске я могу ее получить. Моя задача – сыграть, как можно больше игр. Но я бы не сказал, что я столь уж очевидный первый номер клуба. Миша Карнаухов – хороший вратарь, который очень усердно работает на тренировках.