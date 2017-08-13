19:34 | Хоккей — КХЛ

Юнас Энрот: "Если бы не был вратарем, то тушил бы сейчас пожары"


Вратарь минского "Динамо" Юнас Энрот, перешедший из "Анахайма", рассказал, кем бы стал, если бы не хоккей. По словам голкипера, он бы пошел по стопам отца.

– Мой отец работал пожарным, и я с ранних лет был готов к тому, что пойду по его стопам. Считаю, это просто замечательная профессия, - цитирует Энрота официальный сайт минчан. - Что мне всегда нравилось в этой работе, так это настоящий командный дух, который царит среди пожарных. Без поддержки и взаимовыручки в этом деле никуда. Кстати, очень похоже на атмосферу в хоккейной раздевалке. Так что, если бы я не был вратарем, то, вероятно, тушил бы сейчас пожары.

Дополнительная информация

https://hcdinamo.by/news/intervyu/yunas-enrot-v-moem-mire-samyy-izvestnyy-belorus-andrey-mezin/

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