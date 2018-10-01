Юлиус Гудачек: "Раз "Спартак" идет в зоне плей-офф, значит, старт неплохой"

Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек в интервью "Известиям" оценил старт команды в новом сезоне КХЛ. Команда идет не 7-м месте в Западной конференции, одержав 6 побед и потерпев 5 поражений.

— Как в целом оцените старт "Спартака" в сезоне?

– Раз идем в зоне плей-офф, значит, старт неплохой. Другое дело, пока не можем обыгрывать топовые команды. Мы хорошо играли на выезде против СКА (1:2), местами показывали интересный хоккей против "Автомобилиста" (2:4). Наконец, два периода на равных мы играли и с ЦСКА. Но проигрывали во всех этих встречах. В следующем матче против СКА надо будет исправляться. Впереди много матчей, нужно взять максимальное количество очков. Мне нравилось, что с ЦСКА заблокировал 24 броска. Примерно столько же было в игре со "Слованом" (4:1). Это добавляет уверенности.

— По игре с "Автомобилистом" вы поняли для себя, за счет чего эта команда сейчас обыгрывает всех подряд?

— У них очень хорошая команда. Сейчас там есть Да Коста, Секстон, Доус – лучшие форварды КХЛ. Думаю, "Автомобилист" стал сильнее, чем в прошлом сезоне.

– Они могут побороться за Кубок Гагарина?

– Думаю, на 100% можно быть уверенным, что они будут в топ-3.