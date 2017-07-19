Юлиус Гудачек: "Приехал в КХЛ, чтобы попасть на Олимпиаду"

Голкипер "Северстали" Юлиус Гудачек в интервью официальному сайту КХЛ отметил, что вернулся в Россию, чтобы попасть в сборную Словакии на Олимпийские игры. Хоккеист отметил, что выступление на Играх является его главной мечтой.

– Насколько высоко оценивают уровень КХЛ тренеры сборной Словакии? Как полагаете, игра в России поможет вам и дальше привлекаться в сборную?

– Да, конечно, – сказал Гудачек. – Впереди Олимпийские игры, и я приехал в лучшую лигу Европы, чтобы попасть на Олимпиаду. Это одна из основных причин, почему я выбрал КХЛ. И если мне удастся хорошо проявить себя здесь, шанс попасть на Олимпийские игры будет более реальным. А это – моя мечта.