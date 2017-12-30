Юлиус Гудачек: "Пока летал на Дальний Восток, считайте, доучил русский язык"

Вратарь "Северстали" Юлиус Гудачек отметил, что ему тяжело далась поездка на Дальний Восток. Голкипер также добавил, что за время поездки успел выучить русский язык.

– Это было мое первое дальневосточное путешествие, и было очень тяжело, – цитирует "Р-Спорт" Гудачека . – Первые два матча я чувствовал себя нормально, но к третьей игре ноги работали совсем не так, как работают обычно. Но и хорошее тоже было: пока летел до Шанхая и потом обратно из Владивостока, у меня было 20 свободных часов, старался потратить их на практику языка. Пока летал на Дальний Восток, считайте, доучил русский язык.