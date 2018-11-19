Юлиус Гудачек - о танце на заливочной машине: "Эмоции переполняли, не смог себя сдержать"

Голкипер "Спартака" Юлиус Гудачек отметил, что победа над "Автомобилистом" (4:3 ОТ) стала для команды особенной. Вратарь запомнился тем, что после игры исполнил танец на заливочной машине.

– Для вас было принципиальным победить "Автомобилист" после того, как в сентябре проиграли (2:4) из-за несправедливо незасчитанного гола, а в октябре потерпели поражение (1:2) в овертайме выездной встречи?

– Да. Это команда, которая до матча с нами проиграла всего два раза. У нас очень сложная была игра, но после второго периода тренерский штаб внес нужные изменения, и в третьей 20-минутке мы заиграли лучше. Но там был важный момент в третьем периоде, когда "Автомобилист" имел два большинства, но не забил с них голы. И после этого уже мы смогли забросить две шайбы. Мы чуть лучше катались в этот период, наш темп был лучше, стали хорошо держать шайбу.

– Вы бурно праздновали победу над "Автомобилистом". Эмоции были особые?

– У нас был матч с "Магниткой", в котором тоже вернулись в игру с 1:3. Но тогда проиграли, а с "Автомобилистом" сумели все-таки победить. Поэтому была особая реакция на то, что в этот раз мы все-таки добились успеха.

– Решение кататься на машине и танцевать с талисманом было спонтанным?

– Был разговор об этом еще перед игрой с "Магниткой", обсуждали в клубе, что неплохо бы потанцевать на заливочной машине. Но я сомневался, говорил, что у меня слишком большой живот. В итоге из-за поражения от "Металлурга" не стал лезть на машину, но после победы над "Автомобилистом" эмоции уже переполняли настолько, что сдержать себя не мог (смеется).