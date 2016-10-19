Юкка Ялонен: "Йокериту" в матче против "Сочи" не хватило смелости"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (2:3) отметил, что его команда плохо провела третий период встречи. По его словам, хоккеисты слишком активно играли на удержание счета, который на тот момент был в пользу финского клуба.

- Два периода сыграли нормально, - приводит пресс-служба "Сочи" слова Ялонена. - Третий период очень плохо начали, искали более удачные позиции, когда могли забивать. Обе команды играли на ворота, в атакующий хоккей, в этом плане все достаточно позитивно. Расстраивает то, что в третьем периоде мы начали слишком активно играть на удержание. Нам не хватило смелости.