Юкка Ялонен: "Йокериту" нужно прибавлять, чтобы играть на хорошем уровне"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен доволен игрой своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом" (3:1). При этом специалист подчеркнул, что "джокерам" нужно прибавлять.

- Очень важно, что выиграли сегодня, - начал Ялонен. - Хорошо сыграли в обороне. Во втором периоде у нас много моментов было. Надо было забивать, но, главное, что выиграли. В третьем периоде уже у соперника были голевые моменты, но наш вратарь хорошо сыграл.

- Прошлый год окрестили годом финского хоккея. Когда это принесет свои плоды и наступит год "Йокерита"?

- КХЛ - хорошая лига, здесь много сильных команд. Нам нужно еще достаточно много прибавлять, чтобы играть на хорошем уровне. (Алексей МАКСИМОВ)