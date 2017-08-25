Юкка Ялонен: "Йокерит" шел под откос. Вероятно, площадка сделана с уклоном"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения от СКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил мнение, что его команда провела хорошую встречу. По словам специалиста, у "джокеров" было много возможностей сравнять счет.

– Была достаточно жесткая борьба – сказал Ялонен. – Мы провели хороший матч. Первый период дался тяжело – слишком много удалений. Второй провели хорошо, было много возможностей сравнять счет, но не получилось.

СКА сегодня был значительно лучше в стандартных положениях. Никак не можем привыкнуть к новой трактовке правила по фиксации нарушения численного состава.

– Почему во всех периодах игра проходила в правой стороне площадки?

– Наверное, площадка сделана с небольшим уклоном. Мы шли под откос (общий смех). (Сергей ЯРЕМЕНКО)