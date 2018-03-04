Юкка Ялонен: "Йокерит" почувствовал эмоции, которые должны быть в плей-офф"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы над "Сочи" (7:2) во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина отметил, что команда улучшила реализацию моментов, по сравнению с первой игрой. Напомним, что счет в серии равный, 1-1.

– Хорошо начали, почувствовали игру, те эмоции, которые должны быть в плей-офф, которых вчера не было, – цитирует сайт "Сочи" Ялонена. – Сегодня моментов было меньше, но забили мы больше. С реализацией получилось лучше. Хорошо шли на ворота, хорошо бросали, немножко удачи. Игра была не по счету. Готовимся к следующей игре.