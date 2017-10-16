Юкка Ялонен: "Йокерит" не позволил "Салавату" создать опасные моменты"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после над "Салаватом Юлаевым" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что остался доволен игрой команды в большинстве. Специалист считает, что встреча получилась равной.

– Мы провели тяжелый матч, это была равная игра, – цитирует сайт "Салавата" Ялонена. – Ни у кого не было много опасных моментов, как это бывает в играх сборных. Мы действительно хорошо сыграли в меньшинстве и не позволили "Салавату Юлаеву" создать никаких опасных моментов. Так же нам удался один гол в большинстве. Нам повезло с отскоком, но я доволен отношением к делу и ответственностью своих игроков. Я горжусь нашей командой.