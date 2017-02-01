20:19 | ХОККЕЙ — КХЛ

Юкка Ялонен: "Йокерит" не позволил "Барысу" реализовать лишнего"

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Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (2:0) отметил действия своей команды в неравных составах. Наставник поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Считаю, что мы здорово сыграли, очень рад за своих игроков, которые показали себя с самой лучшей стороны, – приводит официальный сайт "Барыса" слова Ялонена. – У нас были сложности с игрой в большинстве и меньшинстве, но, к счастью, что сегодня мы не позволили "Барысу" реализовать лишнего. Отмечу, что наш вратарь показал сегодня блестящую игру. Мне понравилось, как мы играли при счете 1:0, вели себя спокойно, настроенно. В принципе, игра сегодня удалась.

Дополнительная информация

http://www.hcbarys.kz/news/item/eduard-zankovec-igra-shla-do-gola/

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