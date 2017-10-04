Юкка Ялонен: "Йокерит" эффективно использовал свои шансы"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы над "Торпедо" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что была сложная игра очень высокого уровня. По мнению финского наставника, его команда эффективно использовала свои шансы.

- Это была сложная игра очень высокого уровня с отличными скоростями в исполнении обеих команд, - приводит официальный сайт "Торпедо" слова Ялонена.- Разница сложилась из того, что мы забросили в большинстве в первом периоде, да и впоследствии эффективно использовали свои шансы. В формате "пять на пять" игра была равной, а в некоторых отрезках наш соперник даже выглядел чуть лучше в нашей зоне, создав ряд опасных ситуаций. Тем не менее, мы смогли сохранить победный счет, за что спасибо хоккеистам и вратарю, который выручал нас, как и должен делать вратарь высокого уровня.