Юкка Ялонен: "Я был недоволен тем, что Ковальчук праздновал свой гол прямо перед нашей скамейкой"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:3) отметил, что жесты в адрес нападающего Ильи Ковальчука после его второй шайбы были связаны с тем, что игрок питерской команды праздновал голы перед скамейкой финнов. Кроме того, наставник подчеркнул, что был недоволен решением судьи после первого гола в этом поединке.

– Безусловно, сейчас нельзя не быть удовлетворенным, ведь мы сыграли отличный матч и победили лучшую команду КХЛ. Очень хорошо, что команда продолжала бороться, когда пропустили два гола, смогли собраться, отыграться и выйти вперед. В начале второго периода были очень эффективны в атаке, в третьем – доволен тем, что забросили две шайбы в равных составах. Горжусь командой.

– После первого гола СКА вы выражали недовольство в разговоре с судьей. Чем вы были недовольны?

– Я хотел кое-что уточнить, но мы ни о чем так и не поговорили – судья не отреагировал.

– Вы во второй раз за месяц побеждаете СКА в основное время. В чем ваш секрет?

– Здесь нет никакого секрета. СКА просто не показал свою лучшую игру. А у нас больше проблем возникает с командами из нижней части таблицы.

– После второго гола Ковальчука вы активно жестикулировали. Чем вы были недовольны?

– С Ильей мы ни о чем не говорили, но у меня вызвало вопросы то, что второй гол он отмечал прямо перед нашей скамейкой. (Гоша ЧЕРНОВ)