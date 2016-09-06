Юкка Ялонен: "Во втором периоде у "Йокерита" начались проблемы"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (2:1) отметил напряженный характер встречи. Наставник поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Это была очень тяжелая игра, как и любая игра, которая проходит на выезде, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Ялонена. – Первый период мы провели очень хорошо, но во втором у нас начались проблемы с контролем шайбы. Следовало много потерь, неточных передач. Наш вратарь очень хорошо проявил себя, выручал нас и оставил в игре. В третьем периоде у нас пошла игра и это вылилось в гол.