21:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Юкка Ялонен: "Во втором периоде у "Йокерита" начались проблемы"

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Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Трактором" (2:1) отметил напряженный характер встречи. Наставник поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Это была очень тяжелая игра, как и любая игра, которая проходит на выезде, – приводит официальный сайт "Трактора" слова Ялонена. – Первый период мы провели очень хорошо, но во втором у нас начались проблемы с контролем шайбы. Следовало много потерь, неточных передач. Наш вратарь очень хорошо проявил себя, выручал нас и оставил в игре. В третьем периоде у нас пошла игра и это вылилось в гол.

Дополнительная информация

http://hctraktor.org/media/news/?id=16431

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