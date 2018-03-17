Юкка Ялонен: "Верим, что дома "Йокерит" прервет безголевую серию"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения от ЦСКА (0:2) в матче серии плей-офф КХЛ отметил, что сегодня игра его команды была больше похожа на хоккей, по сравнению с прошлой встречей. Армейцы повели в серии 2-0.

– ЦСКА поздравляю с победой, – сказал Ялонен. – Сегодня наша игра больше походила на хоккей. Играли немного лучше, но, к сожалению, не достаточно. Голы пока забить не удается. Было больше возможностей, но ничего не забили. А когда голы не забиваешь – выиграть невозможно. Готовимся к следующему матчу.

– Почему Виртанен продолжает играть на позиции защитника, тем более сейчас, когда уже нет больших проблем с игроками обороны?

– Виртанен сегодня не весь матч играл в защите. Основную часть матча он провел в нападении, потому что один их наших хоккеистов был травмирован. А так он играет защитником, потому что чертовски хорошо действует в защите.

– Насколько серьезна травма Пильстрема? Это рецидив старой травмы? И насколько это тяжело психологически команде, когда два матча не забиваешь голы?

– Что касается Пильстрема, у нас пока нет по нему информации. А что касается второго вопроса, мы верим, что дома прервем серию матчей без голов, и у соперника за спиной будет трястись сетка. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)