Юкка Ялонен: "Важно было добиться победы в день 50-летия "Йокерита"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы над минским "Динамо" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, это был особый вечер для финского клуба, отмечавшего 50-летие. По словам наставника, важно было добиться побебды.

- Конечно, это был особый вечер для нашего клуба, и нам особенно важно было добиться победы, - приводит официальный сайт "Динамо" слова Ялонена. - Она не получилась легкой. Мне кажется, в первом периоде мы сыграли лучше соперника, недаром счет был 2:0. Во второй трети мы попали под большое давление со стороны "Динамо". В третьем нам оставалось только выстоять. Счастливы, что победили, но минчане несколько раз были близки к тому, чтобы отыграться. Но в итоге имеем три очка и "шатаут".