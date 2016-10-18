Юкка Ялонен: "В матче с "Торпедо" "Йокерит" показал ту игру, к который мы стремимся"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы над "Торпедо" (4:1) в домашнем матчем регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой своих подопечных. По словам Ялонена, финский клуб показал в этой встрече ту игру, к которой стремится.

– Это был первый наш матч, в котором мы смогли все три периода показать хорошие командные действия, – приводит официальный сайт "Торпедо" слова Ялонена. – Хорошо боролись, выдержали тяжелые минуты при игре в меньшинстве, забили свои голы. Рад был увидеть сегодня нашу команду. Эта та игра, к которой мы стремимся.