Юкка Ялонен: "В матче "Динамо" – "Йокерит" победила команда, которая лучше играла"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения от московского "Динамо" (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что победа соперника закономерна. По словам Ялонена, у его команды практически не было стопроцентных моментов, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Поздравляю "Динамо" с победой. Сегодня победила команда, которая лучше играла. Так часто бывает. Особенно в первом периоде они играли намного лучше нас. У нас практически не было стопроцентных моментов, поэтому счет на табло.