Юкка Ялонен: "В четверг нам не стоит ждать другого судейства"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения от ЦСКА (2:4).в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина остался недоволен судейством. По его словам, команда может рассчитывать на успех во всей серии, передает из ЛД ЦСКА корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– На первой минуте мы забили чистый гол, – отметил Ялонен. – Судьи слишком рано дали свисток. И продолжили судить встречу в том же духе. И в четверг нам не стоит ждать другого судейства. Кроме того, я очень недоволен действиями Карнаухова, завязавшего драку с Лауридсеном. Мы провалили начало матча. Потом сумели собраться. И после всего увиденного я вполне могу сказать, что мы способны одержать победу в серии с ЦСКА. В ней еще ничего не ясно.