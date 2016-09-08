Юкка Ялонен: "В августе хоккей в Финляндии никому не интересен"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы над "Салаватом Юлаевым" (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что соперник был сильнее. Также Ялонен объяснил, почему команда на старте сезона играет в гостях.

– Я рад, что мы победили сегодня, – подчеркнул Ялонен. – Соперник, конечно, сегодня лучше играл. Наша команда проявила характер и старание. Во втором периоде мы свой характер показывали. На выезде всегда трудно играть. Приятно ехать в Магнитогорск после двух побед в Челябинске и Уфе.

– Как прокомментируете календарь для вашей команды? Шесть выездных матчей в начале сезона.

– Мы сами хотели начать сезон на выезде, провести в гостях как можно больше матчей. Почему? В Финляндии никто хоккей не будет смотреть в августе. Да, сложно, но ничего не сделаешь. (Вадим АМИНОВ)