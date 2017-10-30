Юкка Ялонен: "У "Йокерита" в матче с "Барысом" беззубо смотрелось большинство"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (0:4) отметил, что его команда не реализовала множество моментов. Особенно наставника не устроила игра в большинстве.

- Поздравляю "Барыс" с победой. Первый период был за нами, потом у нас имелось достаточно много моментов, но мы не смогли реализовать их, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Яллонена. - Особенно беззубо смотрелось наше большинство, у нас было много возможностей забить гол, но ни один не удался.

- На пресс-конференции по прошлому матчу с "Барысом" вы сказали, что судьбу игры решил Доус и вы даже не знаете, как против него играть. Кто в этой встрече вам создал больше всего проблем?

- Сегодня выделить какого-то игрока сложнее из "Барыса", хотя Найджел вновь забил. Но я предпочту по результатам этой встречи сконцентрироваться на игре своей команды.

- Вы проиграли "Барысу" и дома, и на выезде, какие выводы сделали по этим матчам?

- Во-первых, "Барыс" очень сильная и классная команда. Но, как мне кажется, и дома, и на выезде соперники были равны, но "Барыс" сыграл эффективнее в атаке.