Юкка Ялонен: "У "Йокерита" был шанс на победу"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Северстали" (3:4 Б) отметил, что сложно одержать победу, когда из 60 минут чистого игрового времени на высоком уровне проводишь только 20. По словам наставника, помимо третьего периода, в актив команде можно занести и игру в овертайме.

– Поздравляю соперника с победой, - приводит пресс-служба "Северстали" слова Ялонена. - Редко бывает так, что одерживаешь победы в матче, когда проводишь на высоком уровне только один период. Мы хорошо играли в третьем периоде и овертайме. У нас были шансы на победу, но, к сожалению, не получилось. Удача сегодня была на стороне соперника.