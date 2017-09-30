Юкка Ялонен: "Спартак" играл агрессивно"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после победы над "Спартаком" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что финская команда хорошо начала встречу. По мнению 54-летнего специалиста, следующий отрезок игры остался за москвичами.

- Первые 10 минут, я считаю, наша команда сыграла очень хорошо, но затем, в последующие 15 минут, "Спартак" действовал лучше, играл агрессивно, - приводит официальный сайт "Спартака" слова Ялонена. - К счастью для нас Заполски сегодня выглядел отлично плюс Йормакка забросил три шайбы. Его хет-трик для нас, безусловно, здорово. В противном случае, результат мог бы выглядеть иначе.