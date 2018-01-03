Юкка Ялонен: "Сложно сказать, как долго Хухтале придется играть в обороне"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после поражения от ЦСКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию моментов в третьем периоде игры. Также специалист отметил, что у его команды есть проблемы из-за дефицита защитников.

- Равная игра, в первом периоде хозяева лучше играли, а во втором мы были лучше соперника. Хорошо сыграли наши спецбригады, мы забили в большинстве, выстояли "три на пять". В третьем периоде и овертайме были моменты, но мы их упустили. У нас в команде всего девять защитников, сейчас четверо травмированы. И сложно сказать, как долго еще Хухтале придется играть в обороне (форвард третий матч подряд играл на позиции защитника. - Прим. "СЭ").