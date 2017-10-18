Юкка Ялонен: "СКА? Любой российский большой клуб имеет похожую систему бонусов"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА отметил, что зрителей ждет интересный хоккей. По его словам, подопечные могут победить. Ранее Ялонен заявил, что игрокам санкт-петербургского клуба пообещали приличные бонусы за победу.

​– СКА – определенно очень сильная команда, – цитирует Ялонена официальный сайт "Йокерита". – Мы знаем, кто нам будет противостоять. С другой стороны, последнее время мы тоже играем хорошо. Конечно, мы можем победить. У Казани же это получилось. Безусловно, придется тяжело.

Будет великолепная игра двух сильных команд. В Петербурге всегда прекрасная атмосфера. В субботу будет много фанатов, которые приедут из Финляндии. Короче говоря, будет просто классно.

Что касается бонусов, то любой российский большой клуб имеет похожую систему бонусов. Здесь для нас ничего нового.