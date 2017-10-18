Юкка Ялонен: "СКА? Любой российский большой клуб имеет похожую систему бонусов"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА отметил, что зрителей ждет интересный хоккей. По его словам, подопечные могут победить. Ранее Ялонен заявил, что игрокам санкт-петербургского клуба пообещали приличные бонусы за победу.
– СКА – определенно очень сильная команда, – цитирует Ялонена официальный сайт "Йокерита". – Мы знаем, кто нам будет противостоять. С другой стороны, последнее время мы тоже играем хорошо. Конечно, мы можем победить. У Казани же это получилось. Безусловно, придется тяжело.
Будет великолепная игра двух сильных команд. В Петербурге всегда прекрасная атмосфера. В субботу будет много фанатов, которые приедут из Финляндии. Короче говоря, будет просто классно.
Что касается бонусов, то любой российский большой клуб имеет похожую систему бонусов. Здесь для нас ничего нового.
Tribunal Z
Ему то откуда знать что там пообещали нам за победу над финами
16:03