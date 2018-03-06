Юкка Ялонен: "Результат матча с "Сочи" был понятен, но несмотря на это игра была равной"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Сочи" (7:2) подчеркнул, что была тяжелая встреча. Специалист также отметил хорошую игру в большинстве своей команды в третьем периоде.

- Думаю, это была тяжелая игра, но мы рады победе, - цитирует пресс-служба сочинцев Ялонена. - Результат был понятен, но несмотря на это игра была равной. Одним из ключевых моментов я считаю третий гол, а также хорошую игру в большинстве в третьем периоде, когда мы реализовали свои шансы. Это одна победа, мы двигаемся дальше.