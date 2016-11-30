Юкка Ялонен: "Против "Магнитки" очень тяжело создавать голевые моменты"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над магнитогорским "Металлургом" (3:2) отметил, что победа над одним из лидеров турнира придаст команде уверенности в предстоящих встречах. Про словам специалиста, в игре с таким соперником, как "Магнитка", очень непросто создавать голевые моменты.

– Мы очень рады победе над топ-клубом, который является одним из фаворитов чемпионата КХЛ, – приводит официальный сайт "Йокерита" слова Ялонена. – У "Магнитки" очень дисциплинированная команда, они хорошо обороняются и здорово действуют в неравных составах. Против них тяжело создавать голевые моменты.



Эти три очка придадут нам дополнительный заряд уверенности в преддверии предстоящих встреч. Мы верили в свою игру и в концовке были за это вознаграждены по заслугам. Игроки "Йокерита" проявили терпение и фактически вырвали победу.