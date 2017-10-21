Юкка Ялонен: "Победа была в руках, но тут свисток арбитра"

Основной причиной поражения от СКА (3:4 ОТ) главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен назвал хорошую игру армейцев в большинстве. Напомним, что в этой игре прервалась 15-матчевая победная серия финской команды.

– Огорчены результатом – сказал Ялонен. – Победа была у нас в руках, оставалось всего несколько минут до конца, но тут свисток арбитра... Основная причина победы СКА – хорошая игра в большинстве.

– Удаления в третьем периоде были справедливыми?

– В третьем периоде удаления были справедливыми, но мне показалось, что моменте с решающим фолом Ниеми была стандартная борьба перед воротами. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

СКА прервал 15-матчевую победную серию "Йокерита"