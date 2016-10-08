Юкка Ялонен: "Перед матчем было отличное настроение. После - отвратительное"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен раскритиковал свою команду после разгромного поражения от СКА (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По его словам, единственное, чем он доволен, - игра в меньшинстве, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Сегодня на льду была одна хорошая команда - это СКА - и одна плохая - "Йокерит", - начал Ялонен. - Соперник выглядел здорово. Единственное, что порадовало у нас, - работающее меньшинство.

- Впервые после ухода из СКА вы провели официальный матч в Ледовом. Какие впечатления?

- Вы не совсем правы, мы провели здесь матч в августе, на турнире Пучкова. В Петербурге всегда классно играть. Перед матчем было отличное настроение. После - отвратительное.

- У "Йокерита" уже пять поражений подряд - в чем причина?

- Мне сложно комментировать четыре прошлых матча. А против СКА всегда сложно играть. Сильная команда.