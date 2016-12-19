Юкка Ялонен: "Овертайм "3 на 3" в исполнении "Йокерита" и "Авангарда" был слишком аккуратным"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен после гостевого поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Авангарда" (1:2 ОТ) отметил, что овертайм "3 на 3" – это очень интересный вариант игры в дополнительное время. По словам специалиста, в такие моменты первостепенное значение обретают индивидуальные действия игроков.

– "Авангард" – с победой. Мы сыграли хороший матч против очень сильной команды, которая играла дома, – сказал Ялонен. – Особенно сильным был второй период, но мы, к сожалению, не смогли реализовать свои многочисленные моменты. Я доволен игрой своей команды, особенно рабочим вкладом и моральным подходом игроков к этому матчу.

– Ваше мнение об овертайме три на три?

– Это, безусловно, интересный вариант игры в дополнительное время. Здесь крайне важна игра один на один. Обязательно нужно выигрывать борьбу. Если проигрываешь, сразу у соперника появляется момент. Сегодня игра в овертайме была, наверное, слишком аккуратной. Но соперник, тем не менее, сумел забить гол.

– В первом периоде "Йокерит" уступал по броскам 2:13. В чем причина?

– Я был удивлен, увидев статистику. Мы тоже отмечаем голевые моменты и, по нашему мнению, период был равный и 13:2 там даже не пахло. (Анна ЛЕВЧЕНКО)