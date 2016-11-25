Юкка Ялонен: "Обычно буллиты – это лотерея, но в случае "Йокерита" это не так"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен признался, что ожидал поражение своей команды в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 Б). Тем не менее, он отметил прогресс по сравнению с прошлой игрой против питерского коллектива.

– Поздравляю СКА с победой, - цитирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга Ялонена. - Мы начали медленно, но по ходу матча набирали обороты. Обычно буллиты – это лотерея, но в нашем случае это не так. Мы примерно знали, как все закончится, потому что в этом сезоне очень плохо обстоят дела с послематчевыми бросками. В любом случае, по сравнению с прошлым матчем против СКА, чувствуется прогресс, и это хорошо. Надо поблагодарить наших игроков – это был хороший бой.